Юлия Михайловна Орлова работает в школе №1353 на Берёзовой аллее — преподаёт английский язык и является классным руководителем 8"Г" класса. Она с успехом прошла конкурсные испытания, представила авторские методики преподавания английского языка и получила заслуженные комплименты от жюри конкурса, рассказывают в школе.
В финале профессионального конкурса педагогического мастерства и общественного признания «Педагоги года Москвы» три десятка лучших участников проводили мастер-классы с фокус-группами, участвовали в дискуссиях на актуальные темы в сфере образования, делились своими разработками и опытом.
«Это был мой первый опыт участия в подобных конкурсах, — говорит сама Юлия Михайловна. — Приятно, что мой талант и педагогическое мастерство получило такую высокую оценку от жюри.»
Теперь Юлии Орловой и другим призёрам конкурса предстоит в мае принять участие в суперфинале: рассказать о профессии на сцене и обсудить, каким должно быть образование будущего.