В финале профессионального конкурса педагогического мастерства и общественного признания «Педагоги года Москвы» три десятка лучших участников проводили мастер-классы с фокус-группами, участвовали в дискуссиях на актуальные темы в сфере образования, делились своими разработками и опытом.

«Это был мой первый опыт участия в подобных конкурсах, — говорит сама Юлия Михайловна. — Приятно, что мой талант и педагогическое мастерство получило такую высокую оценку от жюри.»

Теперь Юлии Орловой и другим призёрам конкурса предстоит в мае принять участие в суперфинале: рассказать о профессии на сцене и обсудить, каким должно быть образование будущего.