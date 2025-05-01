Разворот появится в районе выезда от спортивных комплексов — для этого частично демонтируют дорожное ограждение.

Сейчас, чтобы развернуться и поехать в сторону Савёлкинского проезда, водителям приходится ехать до пересечения Сосновой и Озёрной аллей, дожидаться разрешающей стрелки и проходить полный светофорный цикл. Новый разворот сократит маршрут примерно на 350 метров и позволит уменьшить время ожидания на светофоре — его цикл станет короче, нагрузка снизится.

Также в этом году планируют сделать новые развороты на Центральном проспекте у «Темпл бара» в сторону площади Юности и на улице Логвиненко у корпуса 1401 в сторону улицы Каменка.