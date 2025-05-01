Разворот появится в районе выезда от спортивных комплексов — для этого частично демонтируют дорожное ограждение.
Сейчас, чтобы развернуться и поехать в сторону Савёлкинского проезда, водителям приходится ехать до пересечения Сосновой и Озёрной аллей, дожидаться разрешающей стрелки и проходить полный светофорный цикл. Новый разворот сократит маршрут примерно на 350 метров и позволит уменьшить время ожидания на светофоре — его цикл станет короче, нагрузка снизится.
Также в этом году планируют сделать новые развороты на Центральном проспекте у «Темпл бара» в сторону площади Юности и на улице Логвиненко у корпуса 1401 в сторону улицы Каменка.
Станьте нашим подписчиком, чтобы мы могли делать больше интересных материалов по этой теме
«Я вынужден был придумать незаконную схему, чтобы ремонтировать, восстанавливать и развивать картодром и регбийный стадион» Истории
Суд отменил продажу помещения, предназначенного для детского сада в МЖК. Оказывается, мэрия нарушила множество законов Новости
Дополнительные места для разворотов и левых поворотов сделают на зеленоградских дорогах в этом году Новости
Ученики 9-х классов могут сдать два экзамена вместо четырех, если пойдут в колледж. Непонятно, хватит ли на всех бюджетных мест и смогут ли оставшиеся пойти в десятый класс Новости