Требования распространяются на новые и реконструируемые парковки для жилых кварталов, коммерческих и производственных зон. Дальше — больше: в 2026 году обязательная доля таких мест вырастет до 10%, в 2027 году — до 15%.

Расширение сети связано с ростом числа электромобилей и необходимостью создания устойчивой инфраструктуры. К 2030 году в Москве должно появиться порядка 30 тысяч зарядных станций.

Зарядки планируют размещать также и вдоль крупных трасс — на МКАД, ТТК, Московском скоростном диаметре (МСД). Станции установят по обе стороны движения для удобства доступа без лишних объездов.

В Зеленограде, где пока работают только две станции ЭЗС (в технополисе «Алабушево»), устанавливают ещё 18 зарядок в жилых районах. Их размещают на существующих парковочных местах (на фото).

Обычным машинам парковаться на местах с зарядными станциями нельзя. Для регулирования могут поставить знак «Остановка запрещена» с табличкой «Кроме электромобилей и подзаряжаемых гибридов» — или сделать эти места платными (электромобилям это не грозит, парковка для них в Москве бесплатна).