Хорошая погода во вторую половину предпраздничного дня позволила прохожим в парке Победы и на набережной городского пруда сделать первые в этом году фотографии фонтанов — наш корреспондент тоже не упустил момент.

Ожидается, что также заработают фонтаны на площади Юности и на «Площади часов» в МЖК.

Обычно фонтаны отключают 1 октября — в начале осени.