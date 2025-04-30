Хорошая погода во вторую половину предпраздничного дня позволила прохожим в парке Победы и на набережной городского пруда сделать первые в этом году фотографии фонтанов — наш корреспондент тоже не упустил момент.
Ожидается, что также заработают фонтаны на площади Юности и на «Площади часов» в МЖК.
Обычно фонтаны отключают 1 октября — в начале осени.
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