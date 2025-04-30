Сегодня, 30 апреля, корреспондент «Зеленоград.ру» проверил ситуацию на парковке между Сосновой аллеей и Центральной площадью: въезд оставался открытым, на территории стояли фуры и автобусы.

Между тем, это был крайний срок, установленный для управы, чтобы ограничить доступ грузового транспорта. Полтора месяца назад комиссия по безопасности дорожного движения решила установить на въезде бетонные блоки, препятствующие проезду фур, но позволяющие проезжать легковым автомобилям.

За это время в распоряжении управы появились специальные бетонные лавки, которыми легко перекрыть въезд куда угодно. Две такие лавки даже поставили — но не на въезд на парковку, а на выезде с неё в сторону парка (последняя фотография). Почему такая простая задача не была выполнена? Неужели на это нужно полтора месяца?

Спросим управу, что пошло не так и вернёмся с ответом.