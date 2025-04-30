Управа не смогла в срок перекрыть въезд грузовиков на парковку возле Центральной площади 30.04.2025 ZELENOGRAD.RU

Сегодня, 30 апреля, корреспондент «Зеленоград.ру» проверил ситуацию на парковке между Сосновой аллеей и Центральной площадью: въезд оставался открытым, на территории стояли фуры и автобусы.

Между тем, это был крайний срок, установленный для управы, чтобы ограничить доступ грузового транспорта. Полтора месяца назад комиссия по безопасности дорожного движения решила установить на въезде бетонные блоки, препятствующие проезду фур, но позволяющие проезжать легковым автомобилям.

За это время в распоряжении управы появились специальные бетонные лавки, которыми легко перекрыть въезд куда угодно. Две такие лавки даже поставили — но не на въезд на парковку, а на выезде с неё в сторону парка (последняя фотография). Почему такая простая задача не была выполнена? Неужели на это нужно полтора месяца?

Спросим управу, что пошло не так и вернёмся с ответом.

Станьте нашим подписчиком, чтобы мы могли делать больше интересных материалов по этой теме


E-mail
Подписываясь, вы принимаете условия и подтверждаете, что вам больше 18 лет
Реклама
Реклама
Добавить комментарий
+ Прикрепить файлФайл не выбран
Заправка «Карат Ойл» на выезде Зеленограда превращается в «Газпромнефть» Новости
Фестиваль колокольного звона рядом Зеленоградом — приедут лучшие звонари России Афиша
Автомобиль загорелся возле корпуса 450 в четверг днем Новости
День джаза в Зеленограде — 30 апреля в джаз-клубе «ДК41» Реклама
Люди и церкви: подборка интересных статей об истории храмов в Зеленограде и окрестностях Истории
«Я вынужден был придумать незаконную схему, чтобы ремонтировать, восстанавливать и развивать картодром и регбийный стадион» Истории
Головная боль и боли в шее. Разбор врача-невролога. Реклама
Ушёл из жизни директор зеленоградской школы искусств Евгений Ротчев Новости
Ровесник космонавтики: подборка интересных статей о вкладе Зеленограда в освоение космоса Истории
Суд отменил продажу помещения, предназначенного для детского сада в МЖК. Оказывается, мэрия нарушила множество законов Новости
Дополнительные места для разворотов и левых поворотов сделают на зеленоградских дорогах в этом году Новости
Шоурум авторских украшений европейских и российских дизайнеров работает в Зеленограде Реклама
Магазин азиатских продуктов открылся в ТЦ «Столица» в 23-м микрорайоне Новости
Упавшее дерево перегородило дорогу в Менделеево. Сотрудник ДПС сам распилил его Новости
МегаФон подключил крупнейшую клинику к высокоскоростному интернету Реклама
Опрос о новой электричке до Тверской области проводит мэрия Новости
«Пятерочка» в 11-м микрорайоне открылась после устранения санитарных нарушений Новости
Студия «Гармония тела» приглашает в мир безмятежности Реклама
Ребенок распорол руку в бассейне спорткомплекса «Малино» Новости
Загадочный портрет в библиотеке МИЭТа, созданный Эрнстом Неизвестным, опознали. Но это не точно Истории
Защита родных на контроле: МегаФон представил новую опцию против мошенников Реклама
Почти половина зеленоградских дворников куда-то исчезла прямо в разгар снегопада Новости
Штатный диджей появился в «Иридиуме». Как Иван Рогатин меняет атмосферу торгового центра Истории
Концерт группы ЛЮБЭ — 27 апреля в КЦ «Зеленоград» (ДК) Реклама
Колонна мотоциклистов проедет в субботу по Зеленограду, отмечая открытие сезона Новости
Встреча с космонавтом и выпускником МИЭТа Сергеем Ревиным Афиша
Спрос на купоны в Москве вырос, а на кэшбек — снизился Реклама
«Хор — моё любимое детище»: старейший работник культуры Зеленограда Эльза Петровна Мельшиян Истории
Только два процента вызовов полиции по поводу шума закончились составлением протоколов Новости
Новая студия маникюра и педикюра международной сети 4hands — открылась в Голубом Реклама
Как выбирали имя для города Зеленограда и кто его придумал? Мы разыскали этого человека Истории
Каршеринг «Яндекс.Драйв» заработал в Зеленограде Новости
Программа «Check-up» в Гастроцентре клиники «ЭстеДи» — частые вопросы и подробные ответы Реклама
От использования вонючей краски отказались в одном из зеленоградских районов Новости
Ученики 9-х классов могут сдать два экзамена вместо четырех, если пойдут в колледж. Непонятно, хватит ли на всех бюджетных мест и смогут ли оставшиеся пойти в десятый класс Новости
Число преступлений со стороны мигрантов снижается, а негативное отношение к ним пытается вызвать «наш противник», сказал начальник московской полиции Новости
© 1997–2025 Зеленоград.ру