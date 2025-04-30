Префектура отказалась раскрыть полный список планируемых платных парковок 30.04.2025 ZELENOGRAD.RU

Этот список департамент транспорта передал заместителю префекта Дмитрию Морозову — об этом точно известно. Но предоставить этот документ по запросу «Зеленоград.ру» Морозов отказался, послав нас в департамент транспорта. Такой отказ незаконен: единственной причиной отказа в предоставлении информации может быть содержащаяся в документе охраняемая законом тайна.

Похоже, обсуждение платных парковок, действительно — страшная тайна. Его проводят будто это спецоперация. Информация просочилась только потому, что парковки обсуждали на заседаниях советов депутатов, а их записывают на камеру. При этом в Крюково места планируемых платных парковок даже не зачитали вслух — глядя в бумажки, депутаты проголосовали без лишних вопросов.

В чём смысл такой скрытности — непонятно. Наоборот, меньше информации — больше слухов и недовольства.

Морозов оправдывается: мол, адресный перечень платных парковок в Зеленограде пока окончательно не утверждён, границы резидентных зон формируются, все обсуждаемые адреса парковок — пока только предложения, и список может быть пересмотрен. Но разве ему кто-то верит, когда даже сам факт такого обсуждения изначально решили скрыть?

Морозов продолжает объяснять, что платные парковки — это не про пополнение бюджета, а про «упорядочивание процесса паркования». Но первый вопрос не о том, хороши платные парковки или нет, а о том, как выстраивается коммуникация между горожанами и администрацией — по любой теме, не только по парковкам. Не надо превращать город в свою вотчину, где «вопросики обкашливают» без привлечения населения. Которое только мешается под ногами.

Станьте нашим подписчиком, чтобы мы могли делать больше интересных материалов по этой теме


E-mail
Подписываясь, вы принимаете условия и подтверждаете, что вам больше 18 лет
Реклама
Реклама
Добавить комментарий
+ Прикрепить файлФайл не выбран
Заправка «Карат Ойл» на выезде Зеленограда превращается в «Газпромнефть» Новости
Фестиваль колокольного звона рядом Зеленоградом — приедут лучшие звонари России Афиша
Автомобиль загорелся возле корпуса 450 в четверг днем Новости
День джаза в Зеленограде — 30 апреля в джаз-клубе «ДК41» Реклама
Люди и церкви: подборка интересных статей об истории храмов в Зеленограде и окрестностях Истории
«Я вынужден был придумать незаконную схему, чтобы ремонтировать, восстанавливать и развивать картодром и регбийный стадион» Истории
Головная боль и боли в шее. Разбор врача-невролога. Реклама
Ушёл из жизни директор зеленоградской школы искусств Евгений Ротчев Новости
Ровесник космонавтики: подборка интересных статей о вкладе Зеленограда в освоение космоса Истории
Суд отменил продажу помещения, предназначенного для детского сада в МЖК. Оказывается, мэрия нарушила множество законов Новости
Дополнительные места для разворотов и левых поворотов сделают на зеленоградских дорогах в этом году Новости
Шоурум авторских украшений европейских и российских дизайнеров работает в Зеленограде Реклама
Магазин азиатских продуктов открылся в ТЦ «Столица» в 23-м микрорайоне Новости
Упавшее дерево перегородило дорогу в Менделеево. Сотрудник ДПС сам распилил его Новости
МегаФон подключил крупнейшую клинику к высокоскоростному интернету Реклама
Опрос о новой электричке до Тверской области проводит мэрия Новости
«Пятерочка» в 11-м микрорайоне открылась после устранения санитарных нарушений Новости
Студия «Гармония тела» приглашает в мир безмятежности Реклама
Ребенок распорол руку в бассейне спорткомплекса «Малино» Новости
Загадочный портрет в библиотеке МИЭТа, созданный Эрнстом Неизвестным, опознали. Но это не точно Истории
Защита родных на контроле: МегаФон представил новую опцию против мошенников Реклама
Почти половина зеленоградских дворников куда-то исчезла прямо в разгар снегопада Новости
Штатный диджей появился в «Иридиуме». Как Иван Рогатин меняет атмосферу торгового центра Истории
Концерт группы ЛЮБЭ — 27 апреля в КЦ «Зеленоград» (ДК) Реклама
Колонна мотоциклистов проедет в субботу по Зеленограду, отмечая открытие сезона Новости
Встреча с космонавтом и выпускником МИЭТа Сергеем Ревиным Афиша
Спрос на купоны в Москве вырос, а на кэшбек — снизился Реклама
«Хор — моё любимое детище»: старейший работник культуры Зеленограда Эльза Петровна Мельшиян Истории
Только два процента вызовов полиции по поводу шума закончились составлением протоколов Новости
Новая студия маникюра и педикюра международной сети 4hands — открылась в Голубом Реклама
Как выбирали имя для города Зеленограда и кто его придумал? Мы разыскали этого человека Истории
Каршеринг «Яндекс.Драйв» заработал в Зеленограде Новости
Программа «Check-up» в Гастроцентре клиники «ЭстеДи» — частые вопросы и подробные ответы Реклама
От использования вонючей краски отказались в одном из зеленоградских районов Новости
Ученики 9-х классов могут сдать два экзамена вместо четырех, если пойдут в колледж. Непонятно, хватит ли на всех бюджетных мест и смогут ли оставшиеся пойти в десятый класс Новости
Число преступлений со стороны мигрантов снижается, а негативное отношение к ним пытается вызвать «наш противник», сказал начальник московской полиции Новости
© 1997–2025 Зеленоград.ру