Этот список департамент транспорта передал заместителю префекта Дмитрию Морозову — об этом точно известно. Но предоставить этот документ по запросу «Зеленоград.ру» Морозов отказался, послав нас в департамент транспорта. Такой отказ незаконен: единственной причиной отказа в предоставлении информации может быть содержащаяся в документе охраняемая законом тайна.

Похоже, обсуждение платных парковок, действительно — страшная тайна. Его проводят будто это спецоперация. Информация просочилась только потому, что парковки обсуждали на заседаниях советов депутатов, а их записывают на камеру. При этом в Крюково места планируемых платных парковок даже не зачитали вслух — глядя в бумажки, депутаты проголосовали без лишних вопросов.

В чём смысл такой скрытности — непонятно. Наоборот, меньше информации — больше слухов и недовольства.

Морозов оправдывается: мол, адресный перечень платных парковок в Зеленограде пока окончательно не утверждён, границы резидентных зон формируются, все обсуждаемые адреса парковок — пока только предложения, и список может быть пересмотрен. Но разве ему кто-то верит, когда даже сам факт такого обсуждения изначально решили скрыть?

Морозов продолжает объяснять, что платные парковки — это не про пополнение бюджета, а про «упорядочивание процесса паркования». Но первый вопрос не о том, хороши платные парковки или нет, а о том, как выстраивается коммуникация между горожанами и администрацией — по любой теме, не только по парковкам. Не надо превращать город в свою вотчину, где «вопросики обкашливают» без привлечения населения. Которое только мешается под ногами.