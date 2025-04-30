В ближайшие дни жителей Подмосковья ждёт резкое похолодание. С 1 по 3 мая ночью и утром возможны заморозки до -6?°C, сообщили в МЧС со ссылкой на Росгидромет. Холодно будет и в Тверской области.

Помимо заморозков, 1 мая ожидается ухудшение погоды из-за активного циклона: дождь, местами сильный, а в отдельных районах — грозы и порывы ветра до 16 м/с.

МЧС рекомендует водителям быть осторожными: снизить скорость, увеличить дистанцию и избегать резких манёвров. Пешеходам советуют обходить рекламные щиты, шаткие конструкции и деревья.