С 28 апреля Объединение культурных центров Зеленограда (ОКЦ), включающее все библиотеки, центры «Творческий лицей», «Доброволец» и «Озеропарк», прекращает существование. Его объединили с клубами «Талисман» и «Фаворит» в одно учреждение, учредителями которого стали и зеленоградская префектура, и московский департамент культуры.

До этого библиотеки подчинялись только департаменту, а «Талисман» — префектуре. Теперь же объединённую структуру возглавит человек префектуры — директор «Талисмана» Ирина Артемьева. Директор библиотек Роман Дерманский, назначенный со стороны департамента, завершил работу.

Сам Дерманский, комментируя своё увольнение, отметил, сколько было сделано: «У города теперь есть совершенно другие библиотеки. Мы начинали с восьми кружков и студий, сейчас их 129. Коллектив, который собрался за эти годы, — уникальный. Я передаю полномочия новой управленческой команде и надеюсь, что учреждение останется именно таким, каким мы его создали — учреждением культуры».

Реакция в комментариях — болезненная. Под постом Дерманского комментарии с благодарностями: «Как человек, пришедший в библиотеку ребёнком, хочу сказать огромное спасибо за проекты и пространства, сделавшие наш город таким, какой он есть». «Библиотеки Зеленограда — это любовь». «Вы подняли библиотеки на уровень, ранее неизвестный во всей России».

Пока неясно, как изменится работа библиотек при новом руководстве. Но некоторые жители опасаются, что с уходом прежней команды может исчезнуть и тот «золотой стандарт» культурных мероприятий, к которому они привыкли.