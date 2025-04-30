На улице Злобина появился светильник нового типа — «Прометей-Т2. Он устанавливается прямо на стойку дорожного знака или стандартный столб и рассчитан специально для нерегулируемых пешеходных переходов.

На видео с места видно, как раньше переход был освещён слабо — всего 5 люкс при нормативных 50. Теперь же переход освещается в соответствии с нормативами, а свет направлен со стороны, с которой подъезжает водитель — это позволяет пешеходу быть видимым заранее.

Светильник обеспечивает не только яркое освещение самого перехода, но и подходов к нему — на расстояние до 10 метров. Это соответствует нормативам и, как утверждают разработчики из компании «Спецдорпроект», должно значительно повысить безопасность пешеходов.

Дополнительная особенность конструкции — освещение самого дорожного знака. Кроме того, «Прометей» подключён к системе удалённого мониторинга: его работоспособность контролируется в реальном времени.

Эксперимент планируют расширить: как отмечают авторы проекта, такие светильники могут устанавливаться на любом переходе без необходимости полного переоснащения опоры или замены столбов.