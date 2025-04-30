В этом году планируют обработать от клещей все зеленоградские дворы (270 гектар). Но подрядчик («Московский городской центр дезинфекции») передаёт «Жилищнику» список адресов только за сутки до обработки. И даже этот срок назвать стабильным нельзя — работы проводят только в сухую погоду: через два дня после дождя и не позднее, чем за двое суток до следующего. Найти такие погодные «окна» трудно, особенно весной.

Когда подходящий день всё-таки находится, предупреждать жителей о предстоящей обработке должны инженерные службы — через телеграм-чаты «Жилищника». На момент публикации ни в одном из этих чатов такого предупреждения мы не нашли: то ли обработку в этом году ещё не проводили, то ли о ней забыли сообщить. Выбор одного канала оповещения не кажется эффективным, тем более, что многие жители в чатах «Жилищника» заблокированы за неудобные вопросы.

При этом «Жилищник» уверяет, что опасности для жителей почти нет: якобы отравление возможно только при прямом контакте с препаратом в больших дозах. Однако в прошлом году те же коммунальщики предупреждали — по обработанным участкам нельзя ходить, особенно с детьми и животными.