Жители дома 3 — это одна из кирпичных башен — провели общее собрание собственников, собрали нужные документы и обратились к местным депутатам, которые единогласно одобрили установку шлагбаума на том же заседании, где обсуждали введение платной парковки на площади Юности.

Эти события могут быть связаны: жители домов рядом с будущими платными зонами опасаются, что водители будут искать бесплатное место во дворах. Шлагбаумы — один из способов защитить двор.

Планируется, что во двор установят откатной электромеханический шлагбаум «Автопроезд» с камерами, датчиками и считывателями (на коллаже возможный вариант установки).

Дом на площади Юности может стать одним из первых, где планы по установке шлагбаума удастся реализовать. Не исключено, что соседние дома тоже пойдут по этому пути. В других районах жители также пробовали организовать общее собрание и поставить шлагбаумы, но пока безуспешно: не хватает активности и организационных ресурсов. Например, в 18-м микрорайоне процесс приостановился.

Возможно, планы по массовому введению платной парковки подстегнут этот процесс. Тем более, власти обещают содействие в установке шлагбаумов у домов, расположенных рядом с платными зонами.