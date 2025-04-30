«Очень жаль, что закрываются. Часто покупал здесь спортивную одежду, цены приемлемые. Буду теперь ездить в другие магазины», — поделился Юлдаш. С ним согласились и другие покупатели: «Регулярно здесь закупался, расстроен закрытием магазина. Будем искать альтернативу», — сказал Павел.

Причина закрытия неизвестна. Некоторые покупатели предполагают, что Desport не выдержал конкуренции. «Тут рядом есть Спортмастер, везде одно и то же. Особой разницы я никогда не замечал. И Спортмастер больше на слуху», — сказал Александр.

Что появится на месте Desport, пока неизвестно — но желающих арендовать освободившиеся площади, по слухам, хватает.