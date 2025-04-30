Информацию подтверждают сотрудники магазина, администраторы горячей линии, а также пустые полки в некоторых отделах.
Пока в Desport действует скидка 20% на велосипеды, самокаты, ролики и скейты. Также представлены товары по акции «2=3» и спортивный инвентарь с табличкой «лучшая цена». Сейчас продавцы занимаются обновлением ценников. В ближайшие дни в спортивном гипермаркете будут скидки, но лишь на некоторые товары.
«Очень жаль, что закрываются. Часто покупал здесь спортивную одежду, цены приемлемые. Буду теперь ездить в другие магазины», — поделился Юлдаш. С ним согласились и другие покупатели: «Регулярно здесь закупался, расстроен закрытием магазина. Будем искать альтернативу», — сказал Павел.
Причина закрытия неизвестна. Некоторые покупатели предполагают, что Desport не выдержал конкуренции. «Тут рядом есть Спортмастер, везде одно и то же. Особой разницы я никогда не замечал. И Спортмастер больше на слуху», — сказал Александр.
Что появится на месте Desport, пока неизвестно — но желающих арендовать освободившиеся площади, по слухам, хватает.