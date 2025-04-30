В конце марта петицию об отмене концерта подписали 161 человек. Её отправили в префектуру, Культурный центр «Зеленоград» и департамент культуры. Однако, похоже, она не возымела эффекта.

«Русскую общину» возмутила «проукраинская позиция и русофобия» певицы: ей припомнили, как она в 2013 году на украинском канале «унижала жителей России». «Пока идёт Специальная военная операция, открытые русофобы дают концерты!», — заявили в «Русской общине» и потребовали от властей «принять меры, отменить концерт и показать, что вы с народом и за народ».

Что ответили чиновники, неизвестно, но последний билет на концерт ушёл буквально за час до публикации, об отмене концерта не сообщается.

В опросе на телеграм-канале zelenogradru 40% поставили на победу «Русской общины», 31% — на Лолиту, остальные затруднились с выбором.