В первом случае столкнулись двое велосипедистов: один был на электровелосипеде, второй — на обычном. ДТП произошло в местном проезде у корпуса 1203. Водителя электровелосипеда отвезли в больницу.
Второй случай произошёл на улице Злобина, у корпуса 128. Там 70-летний водитель автомобиля сбила 82-летнего велосипедиста, который пересекал дорогу. Велосипедиста также отвезли в больницу.
Госавтоинспекция призывает водителей к внимательности и напоминает, что велосипед — одно из самых неустойчивых и незащищённых транспортных средств, и даже незначительные столкновения могут повлечь серьёзные последствия. Также инспекция советует велосипедистам использовать шлем и другую защиту.
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