Об этом сообщили в министерстве обороны, не уточнив, где именно это произошло. Обычно подробности сообщают мэр или губернатор области, но пока они молчат.

Предыдущая атака была в начале апреля. Всего с начала мая 2023 года московский регион подвергся атаке беспилотников 52 раза.