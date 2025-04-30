Об этом сообщили в министерстве обороны, не уточнив, где именно это произошло. Обычно подробности сообщают мэр или губернатор области, но пока они молчат.
Предыдущая атака была в начале апреля. Всего с начала мая 2023 года московский регион подвергся атаке беспилотников 52 раза.
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