Большой логистический центр, он же склад, открылся в начале апреля возле Георгиевского проспекта, в 22-м микрорайоне. Вскоре местные жители и живущие рядом в 17 и 20 микрорайонах почувствовали вонь — несёт прогорклым маслом и ещё чем-то горелым. Официально на складе только фасуют чипсы, но, судя по запахам, это полноценное производство.
В администрации логистического центра «Зеленоград.ру» сказали, что в здании находится линия фасовки чипсов компании 5D. При этом подтвердили, что на запахи действительно жалуются: «Да и сама по себе продукция пахучая». — сказали в администрации. По этому поводу с арендатором провели беседы, приезжали сотрудники Роспотребнадзора. Компания должна установить очистное оборудование на вентиляцию. Сроки не уточняют, но арендатор уже работает над установкой.
Пока вонь никуда не делась. «Сегодня спать было невозможно, что же будет летом?» — пишут в чате 20 микрорайона. Сомнительно, что запах идёт на такие расстояния только от фасовочной линии. Сама компания сообщает, что «раскрывает новые грани любимых вкусов» на инновационном оборудовании, которое позволяет «убрать излишки масла».
Логистический центр может сдавать помещения под промышленные цели — запрещены только торговля и развлечения. Пищевое производство не запрещено, но требует согласований, в том числе с Роспотребнадзором. Мы направили запрос в санитарное ведомство, чтобы выяснить, насколько законно производство чипсов в жилом квартале. Пока же жителям стоит продолжать жаловаться на вонь в Роспотребнадзор, префектуру и правительство Москвы.
В администрации логистического центра «Зеленоград.ру» сказали, что в здании находится линия фасовки чипсов компании 5D. При этом подтвердили, что на запахи действительно жалуются: «Да и сама по себе продукция пахучая». — сказали в администрации. По этому поводу с арендатором провели беседы, приезжали сотрудники Роспотребнадзора. Компания должна установить очистное оборудование на вентиляцию. Сроки не уточняют, но арендатор уже работает над установкой.
Пока вонь никуда не делась. «Сегодня спать было невозможно, что же будет летом?» — пишут в чате 20 микрорайона. Сомнительно, что запах идёт на такие расстояния только от фасовочной линии. Сама компания сообщает, что «раскрывает новые грани любимых вкусов» на инновационном оборудовании, которое позволяет «убрать излишки масла».
Логистический центр может сдавать помещения под промышленные цели — запрещены только торговля и развлечения. Пищевое производство не запрещено, но требует согласований, в том числе с Роспотребнадзором. Мы направили запрос в санитарное ведомство, чтобы выяснить, насколько законно производство чипсов в жилом квартале. Пока же жителям стоит продолжать жаловаться на вонь в Роспотребнадзор, префектуру и правительство Москвы.
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