«Кто-то знает, что за звук на улице? Это сирена или что-то другое?», «Что так страшно гудит, как тревога?», «Что там завывает?», «Жутковато, если честно…», — пишут жители в чатах всех микрорайонов города — от 1-го до 14-го.

Звуки начались в понедельник около 19 часов и минут через пять о них уже не сообщали. Официальных оповещений не было. Кроме самих звуков, ничего не происходит.

Предположительно, это может быть тестирование или ремонт системы оповещения — раньше подобные работы уже проводились без предупреждения.

Если вы что-то знаете, пожалуйста, напишите. Если вы тоже слышали «сирену», сообщите, пожалуйста, где именно.