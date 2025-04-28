Сотрудники убираются в подъездах по графику, а не каждый день, поясняют в управляющей компании. «Стоит в графике помывка подъезда такого-то числа, значит, в этот день он и будет помыт, а до и после помывки жильцам стоит соблюдать чистоту», — поясняют в УК.

По стандарту, рабочие комплексной уборки (РКУ) каждый день моют полы первых двух этажей, зону перед мусоропроводом и лифты. Лестничные клетки и марши выше второго этажа подметаются мокрым веником раз в неделю, а моются — раз в месяц.

Раз в год проводится генеральная уборка: моют стены, окна, чердачные лестницы, решётки, двери, плафоны, почтовые ящики, шкафы для электросчётчиков и слаботочных устройств. Дважды в год — батареи, подоконники и потолки.

«Порой жильцы жалуются, почему сотрудники не вытряхивают коврики, лежащие возле входных дверей. Некоторые вытряхивают сами, но на свежевымытый пол. Некоторые отпускают своих собак „погулять“ по подъезду», — жалуются в «Жилищнике».

При этом жалобы на работу поступают постоянно. Но, как отмечают в «Жилищнике», парадокс в другом: «Чем качественнее мы выполняем свою работу, тем больше поступает жалоб». После генеральной уборки жильцы ожидают такого же уровня чистоты на постоянной основе.

Можно мыть и чаще — для этого жители должны принять соответствующее решение на общем собрании и платить больше, чем стандартный тариф за содержание жилья. Три года назад «Жилищник» подсчитал: если мыть подъезд раз в неделю, плата для квартиры 50 кв.м. выросла бы примерно на 100 рублей.