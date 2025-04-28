Место разворота между ТЦ «Весна» и «Зельгросом» перекрыли отбойниками (на схеме — красный кружок).

Теперь при движении в сторону Андреевки развернуться можно примерно на 50 метров раньше (зеленый кружок). Раньше здесь стоял знак «Движение только прямо», но его убрали для организации нового разворота.

Вероятно, изменения связаны с планируемым включением светофоров, которые давно установлены, но не работали из-за тянувшегося ещё с прошлого года ремонта дороги. Завершить ремонт планировали к концу апреля — судя по всему, успели.