Место разворота между ТЦ «Весна» и «Зельгросом» перекрыли отбойниками (на схеме — красный кружок).
Теперь при движении в сторону Андреевки развернуться можно примерно на 50 метров раньше (зеленый кружок). Раньше здесь стоял знак «Движение только прямо», но его убрали для организации нового разворота.
Вероятно, изменения связаны с планируемым включением светофоров, которые давно установлены, но не работали из-за тянувшегося ещё с прошлого года ремонта дороги. Завершить ремонт планировали к концу апреля — судя по всему, успели.
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