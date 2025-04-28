Несмотря на закрытие, некоторые продолжают приходить за товарами: «Потратила всего 20 рублей на два пищевых красителя. Срок годности — до 2026 года. В хозяйстве пригодится», — рассказала покупательница. «Приехала за углём, но его уже нет. Жаль, что закрывают — часто заезжали сюда за мясом», — добавила другая.



Информация о закрытии магазина обсуждалась ещё в начале апреля. Покупатели, сотрудники и пустые полки подтверждали — «Зельгрос» прощается с Зеленоградом. Потом само здание выставили на продажу. Многие предполагали, что магазин закроется до майских праздников. Так и произошло.



Что появится на месте «Зельгроса», пока неизвестно. Среди покупателей ходят слухи, что здесь может открыться гипермаркет Globus. Попробуем выяснить