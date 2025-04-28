Демид Шатров, ученик 7-го класса школы 853, завоевал золотую медаль на первенстве Москвы по боксу среди юношей 13-14 лет в весовой категории до 75 кг. В июне он представит Москву на первенстве России.
После поединка юный спортсмен отметил высокий уровень соперника: «Бой был хороший. Соперник — мощный, сильный. Надеюсь, мы ещё встретимся на ринге. Есть куда расти и мне, и ему. Очень хороший боец — таких нечасто встречаешь».
Демид тренируется в зеленоградском клубе бокса «Раунд» под руководством Алексея Харлашина.
Редакция «Зеленоград.ру» поздравляет Демида с яркой победой и желает ему успеха на первенстве России!
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