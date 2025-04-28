После поединка юный спортсмен отметил высокий уровень соперника: «Бой был хороший. Соперник — мощный, сильный. Надеюсь, мы ещё встретимся на ринге. Есть куда расти и мне, и ему. Очень хороший боец — таких нечасто встречаешь».

Демид тренируется в зеленоградском клубе бокса «Раунд» под руководством Алексея Харлашина.

Редакция «Зеленоград.ру» поздравляет Демида с яркой победой и желает ему успеха на первенстве России!