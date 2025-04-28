Реконструкция отделения в корпусе 834А продлится до 20 июля. Клиентам предлагают обращаться в ближайшие офисы:
- обслуживание физических лиц: корпус 1106, 1640, 1812
- обслуживание юридических лиц: корпус 1812.
В банке просят уточнять актуальную информацию о работе отделений и банкоматов через приложение «Сбербанк Онлайн», на сайте Сбера или по номеру 900.
На ремонт закрыто ещё одно отделение Сбербанка — в корпусе 249, до середины июня. Также обсуждалось закрытие на ремонт офиса в Савёлкинском проезде.
Несмотря на развитие онлайн-банкинга, по нашему опросу, больше половины читателей «Зеленоград.ру» продолжают регулярно пользоваться отделениями.
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