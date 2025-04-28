Несколько лет нежилой корпус 1531 на улице Логвиненко, рядом с Пятерочкой был заброшен. Здесь были разные организации: спорт-бар, букмекерская контора, кафе. В конце прошлого года на этом месте началась стройка нового здания.
Сейчас территория огорожена металлическим забором. Рабочие занимаются вторым этажом: с помощью крана поднимают материалы, ведут внутреннюю отделку.
Общая площадь объекта — около двух тысяч квадратных метров. Планируется, что здесь также будет лифт и парковка на 30 машиномест. Строительство должны закончить в начале следующего года.
Прохожие оглядываются на здание, наблюдая за стройкой. Что именно будет после открытия, пока не понятно. Год назад говорили про «фермерский рынок», к началу строительства инвестор сказал: «это давние планы, которые сейчас не особо актуальны». Прояснилась ли концепция будущего ТЦ сейчас, выясним и вернемся с ответом.