«На меня с 4-летним ребёнком чуть не напала эта стая собак со стороны заправки между 22 и 23 микрорайонами, — описывает один из эпизодов местная жительница. — Навстречу нам шла девушка, на которую они набрасывались, она пыталась остановить машины, чтобы ей помогли, но никто не тормозил. Нам с ребёнком повезло — добрый таксист помог нам проехать через стаю.»

Бродячую стаю видят в Крюково с зимы — собаки появлялись в 22, 23 и 17 микрорайонах. Они нападали на детей и взрослых. Собак, очевидно, прикармливали — местные говорят, что это делали на предприятии «Союзметалл» в проезде 687 и просто «добрые» люди. Другие говорят, что эти собаки «утомили уже всех», включая сотрудников этого предприятия.

Заявки на отлов жители подали в управу района Крюково, оттуда их передали в ГБУ «Доринвест», занимающееся отловом и помещением в приют бродячих собак. Ловцы выезжали на места, указанные в заявке, но собак там не нашли. Это неудивительно: сам регламент работы ловцов «Доринвеста» нельзя назвать эффективным. Рабочий день до 17:00 (а ловить эффективнее ночью), долгая дорога из Москвы, с собой одна трубка (дротик) со снотворным. Собаки, естественно, не сидят на одном месте в ожидании ловцов, да и, что называется, чуют их приближение. Кроме того, есть проблема с финансированием отлова, как пояснили заявителям в управе. В том смысле, что нет средств на многократные быстрые выезды по заявкам жителей.

Не то чтобы в управе и «Доринвесте» не хотят помочь — наоборот, очень хотят, рассказала «Зеленоград.ру» одна из инициативных жительниц 22 микрорайона. Сочувствуют, идут навстречу, но связаны своими регламентами — действуют в рамках своих полномочий, рабочего времени и выданного оборудования. Поэтому уже изрядно напуганные собаками люди решили собрать деньги на частный отлов. Нашли по рекомендациям проверенного специалиста, оплата идёт за каждую пойманную собаку. Процесс отлова непростой, но он идёт, уже пойманы три из пяти собак.

Более того, есть договорённость с «Доринвестом»: частный ловец передаёт учреждению пойманных псов, их помещают в приют для бездомных животных, где кормят, лечат и содержат. В переговорах с «Доринвестом» по этому поводу участвовали и жители 23-го микрорайона. В феврале и марте ловцы ГБУ отловили здесь двух бродячих собак, но потом появились другие. Последнее сообщение поступило в префектуру буквально два дня назад.

Собаки могут прибегать из Московской области, где другие правила обращения с бездомными животными. В столице их отлавливают и пожизненно помещают в приют, а в области действует программа «отлов-стерилизация-вакцинация-возврат в среду обитания». Страдает пограничный Зеленоград, где место отловленных «московских» собак занимают «областные».

В Солнечногорском округе с начала года отловили 90 собак и половину уже вернули на место отлова после чипирования и стерилизации. Между тем, стерилизованная собака тоже может быть агрессивной. Возможно, это заставит власти пересмотреть регламенты, финансирование и наладить взаимодействие.