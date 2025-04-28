Петиция против платных парковок в Зеленограде собрала почти две тысячи подписей — активисты призывают распространять информацию 28.04.2025 ZELENOGRAD.RU

Петиция против планов введения платных парковок в Зеленограде организовал экс-кандидат в депутаты от КПРФ Иван Ульянченко. На момент публикации под документом подписались 1935 человек.

Активисты продолжают расширять информирование жителей: в телеграм-чате координации действий t.me/zelaoparking они предлагают печатать и расклеивать листовки с ссылкой на петицию в подъездах, а также оставлять информацию под дворниками припаркованных машин.

Судя по темпам сбора подписей, есть шанс достичь отметки в 5000 голосов — для Зеленограда это значительное число. Именно такая поддержка протеста против отмены мигающего зелёного сигнала светофоров позволила зеленоградской администрации учесть результаты петиции в официальном документе.

Инициатива против платных парковок отражает общее недовольство горожан: согласно нашему недавнему опросу, 78% участников высказались против появления платных зон, 10% поддержали идею, ещё 4% согласны при условии, что их дом окажется вне новой зоны (в голосовании участвовало почти пять тысяч человек).

Жители опасаются, что платные парковки ухудшат ситуацию во дворах, увеличат финансовую нагрузку, не решат проблемы с заброшенным транспортом и приведут к расширению платных зон по всему городу. Кроме того, люди выражают недоверие к прозрачности расходования собранных средств.

Пока решение о введении платных парковок окончательно не принято. Однако департамент транспорта уже заручился поддержкой районных депутатов, а обсуждения с жителями практически не проводятся.

Подписать петицию можно по ссылке.

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