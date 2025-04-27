Покупают друзья, соседи, родственники, другие участники и гости ярмарки. Важно: на фестивале действуют только наличные расчёты — это часть настоящего опыта работы с деньгами.

Фестиваль традиционно приурочен к Дню защиты детей и пройдет 1 июня в МЖК.

Кроме ярмарки, гостей ждёт большая праздничная программа: музыка, уличная еда, мастер-классы, шоу, конкурсы, фотозоны, подарки от партнёров и маркет локальных брендов.

«Гаражка 4.0» стала важным событием для многих семей Зеленограда. Фотоотчеты с прошлого фестиваля можно посмотреть здесь.

Регистрация участников здесь.