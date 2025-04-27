Это только первый этап большого переустройства. Раньше фонд библиотеки в корпусе 1004 был разделен между двумя входами: за детской и взрослой литературой приходилось заходить отдельно. Теперь все книги — и детские, и взрослые — собраны в одном месте, с удобной доступной средой для маломобильных посетителей. Открыта единая кафедра обслуживания, что упростит запись, получение и возврат книг.