Это только первый этап большого переустройства. Раньше фонд библиотеки в корпусе 1004 был разделен между двумя входами: за детской и взрослой литературой приходилось заходить отдельно. Теперь все книги — и детские, и взрослые — собраны в одном месте, с удобной доступной средой для маломобильных посетителей. Открыта единая кафедра обслуживания, что упростит запись, получение и возврат книг.
Отдельное пространство выделено для мероприятий нового Семейного клуба. Здесь планируются встречи для родителей с детьми, мастер-классы, литературные занятия и клубные мероприятия. Ближайшие анонсы будут публиковаться в отдельной ветке телеграм-канала библиотеки: подписаться можно здесь.
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