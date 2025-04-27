«На уроке у меня сильно прихватило живот, я просто не могла дышать. Думала, что пройдет, но на перемене поняла, что совсем не могу идти, меня тянуло к полу», — вспоминает 11-летняя Дарья.

В приемном отделении Детского центра ГКБ имени М.П. Кончаловского ребенка осмотрели и экстренно обследовали. Детский хирург Сергей Ёжиков заподозрил перфорацию желудка с развитием перитонита. Тактика лечения была определена совместно с заведующей реанимацией Александрой Широниной: девочку срочно госпитализировали в реанимацию, чтобы стабилизировать состояние перед операцией.

«Таких детей нельзя сразу подавать в операционную, необходимо снять интоксикацию, восстановить водный баланс. Мы провели инфузионную терапию, дезинтоксикационную и антибиотикотерапию», — рассказала Александра Широнина.

Когда состояние стабилизировали, хирурги провели диагностическую лапароскопию и обнаружили пятимиллиметровое отверстие в стенке желудка. Операцию выполнили хирурги Татьяна Уткина и Ирина Мушинская при поддержке команды анестезиологов и операционных медсестер: Флора Атаева, Маргарита Сивидова, анестезиологи Алина Широкова, Дмитрий Пимахов, анестезиологическая медсестра Наталия Майер.

«Лапароскопическая операция обычно сложнее и длительнее открытой, но если есть выбор, мы всегда склоняемся к лапароскопии. Это безопаснее, восстановление проходит быстрее, а рубцы почти незаметны, что важно, особенно для девочки», — отметила Татьяна Уткина.

После нескольких дней в реанимации Дарью перевели в хирургическое отделение. Восстановление прошло успешно, и вскоре девочку выписали домой. Теперь ей предстоит соблюдать диету и продолжать лечение.