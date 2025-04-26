Строительные работы идут в районе корпуса 1936. До 30 июня здесь будут закрыты одна-две полосы движения, сообщил департамент транспорта.
Также до 10 июня планируют перекрыть одну полосу на улице Летчицы Тарасовой возле одноименной остановки.
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