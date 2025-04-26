Строительные работы идут в районе корпуса 1936. До 30 июня здесь будут закрыты одна-две полосы движения, сообщил департамент транспорта.

Также до 10 июня планируют перекрыть одну полосу на улице Летчицы Тарасовой возле одноименной остановки.