Длительная переписка происходит на входе в дом 6 — множество надписей на асфальте у подъезда: старые полустёртые надписи, закрашенные новые и одна читаемая: «лю ма прости».

«Ну расстались, поругались — бывает. Но из раза в раз одно и то же… Ладно бы что-то действительно стоящее, а не эти „ма“, „лю“, „прости“. Это не то, что хочется видеть первым делом при выходе на улицу», — написала местная жительница в районном чате и попросила автора больше не косячить, «чтобы потом вот так извиняться».