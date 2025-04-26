Длительная переписка происходит на входе в дом 6 — множество надписей на асфальте у подъезда: старые полустёртые надписи, закрашенные новые и одна читаемая: «лю ма прости».
«Ну расстались, поругались — бывает. Но из раза в раз одно и то же… Ладно бы что-то действительно стоящее, а не эти „ма“, „лю“, „прости“. Это не то, что хочется видеть первым делом при выходе на улицу», — написала местная жительница в районном чате и попросила автора больше не косячить, «чтобы потом вот так извиняться».
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