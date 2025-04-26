Но вот на Яблоневой аллее, многострадальном тротуаре между корпусами 317А и 322, поставили всего одну такую лавку — в месте понижения бордюра (на фото). И знаете, что произошло? Оставшаяся часть тротуара снова оказалась забитой машинами. После, как обычно — приехал эвакуатор и начал убирать нарушителей.

Борьба с парковкой на этом тротуаре идёт уже как минимум 14 лет. Все эти годы с удивительным упорством отсюда эвакуировали нарушителей, но не ставили физическое препятствие для въезда. Наконец оно появилось, но снова фиаско.

Почему на Яблоневой установили только одну скамейку? Не хватило лавок или были другие причины — непонятно. Направим запрос в управу и вернёмся с ответом.