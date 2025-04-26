Финальный этап прошёл в четверг. За победу боролись представители одиннадцати округов Москвы, в том числе сотрудники крупных торговых сетей — Metro, «Пятёрочка», Globus и других. Несмотря на серьёзную конкуренцию, Евгения обошла всех участников из фуд-ритейла, уступив лишь сотрудникам Центрального детского магазина и «Итальянской кондитерской».

Участники проходили четыре этапа испытаний. Жюри оценивало их умение общаться с покупателями, знание ассортимента, креативность в оформлении торговых секций, соблюдение санитарных норм и творческую презентацию товара. Коллеги из магазина и офиса, а также представитель управы приехали поддержать Евгению.

Конкурс «Московские мастера» проводится в столице уже в 28-й раз. Ежегодно в нём участвуют около 20 тысяч человек.

Редакция «Зеленоград.ру» желает Евгении новых профессиональных побед, а всем продавцам города работать с душой, помогая жителям делать покупки.