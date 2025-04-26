Верхние этажи ещё совсем не достроены, однако на этажах с первого по пятый в некоторых местах уже установили окна и балконные блоки. «Пока сверху рабочие будут надстраивать корпус, на нижних этажах займутся коммуникациями — трубами, электричеством и вентиляцией», — предполагают в управе.

Рядом рабочие МОЭК прокладывают тепловую сеть — планировали закончить в апреле, но теперь новая дата — 30 октября.