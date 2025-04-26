Верхние этажи ещё совсем не достроены, однако на этажах с первого по пятый в некоторых местах уже установили окна и балконные блоки. «Пока сверху рабочие будут надстраивать корпус, на нижних этажах займутся коммуникациями — трубами, электричеством и вентиляцией», — предполагают в управе.
Рядом рабочие МОЭК прокладывают тепловую сеть — планировали закончить в апреле, но теперь новая дата — 30 октября.
Завершить строительство здания предполагается до конца этого года — эти планы пока остаются в силе.
Это будет большой дом на 323 квартиры с подземным паркингом на 152 машины. Заселение новостройки начнётся в 2026 году. В неё переедут жители 10-го микрорайона — домов 11А, 11Б, 11В по улице Гоголя, в которых более двухсот квартир. После переселения жителей старых домов на улице Гоголя эти здания также планируется снести. Что появится на их месте — пока неизвестно.