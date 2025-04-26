Владимир Кириллович Неволин — доктор физико-математических наук, профессор, заслуженный работник высшей школы РФ, один из ключевых учёных в истории МИЭТа и всей отечественной наноэлектроники скончался на 84-м году жизни.

С МИЭТом он был связан более 50 лет: пришёл в университет в 1972 году, а с 1999 года возглавлял научно-образовательный центр «Зондовая микроскопия и нанотехнология», который стал одной из передовых лабораторий страны в своей области. Именно Неволин заложил основу отечественной школы зондовой микроскопии — направления, позволившего увидеть и измерять структуры на нанометровом уровне, а затем манипулировать ими. Это была технология на стыке электроники, физики и материаловедения, которую в нулевые называли «настоящим будущим науки».

В 2010 году в интервью «Зеленоград.ру» Владимир Кириллович рассказывал, как начиналась эта работа: с простейших самодельных сканирующих зондов, спаянных буквально «на коленке», и первых успехов, которые позволили развернуть в МИЭТе полноценную лабораторию мирового уровня. Уже тогда в центре шли исследования, в том числе по изучению структуры графена — одного из самых перспективных материалов XXI века.

Неволин подготовил 14 кандидатов и одного доктора наук, был членом экспертного совета ВАК, входил в диссертационный совет МИЭТа, а также в экспертные группы РФФИ и «Сколково». Опубликовал более 350 научных работ и 30 патентов.

Владимир Кириллович был не только выдающимся учёным, но и мудрым педагогом, которому доверяли и коллеги, и студенты. Он умел увлечь, поддержать, объяснить сложное простыми словами.

Редакция «Зеленоград.ру» выражает соболезнования родным, коллегам, ученикам и всем, кто знал и работал с Владимиром Кирилловичем. Его научное наследие навсегда останутся частью истории МИЭТа и Зеленограда.