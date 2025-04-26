Теперь завершить аренду машины можно во всех жилых районах, кроме 12 и 5-го (но в МЖК можно), а также на большой парковке Центральной площади и в «Зеленопарке».
В 2022 году каршеринг начал работать только в районе Крюково и в части 8-го микрорайона. В прошлом году расширился в Андреевку и Голубое.
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