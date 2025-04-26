Петиция против этой инициативы мэрии появилась на платформе Change.org. Её создал экс-кандидат в депутаты Иван Ульянченко. Она адресована властям Москвы и требует пересмотра планов установки платных парковочных зон на Центральном проспекте, площади Юности, улицах Гоголя, Железнодорожной, Злобина, Болдов ручей, в Южной промзоне и в других местах.

Автор петиции указывает, что введение платных парковок может привести к росту расходов жителей и предпринимателей, проблемам с поиском свободных мест и ухудшению доступности районов. В документе предлагается провести полноценные общественные слушания и рассмотреть альтернативные способы регулирования парковочного пространства без ущемления интересов горожан.

В управах говорят, что платные парковки направлены не против жителей, а против отстоя грузовиков, такси и брошенных машин. Департамент транспорта обещает помочь жителям в установке шлагбаумов за счет города на въезде в их дворы. Упоминают также о резидентных разрешениях, по которым местные жители получат возможность оставлять машину в зоне платной парковке по низкой цене. Напоминают также, что средства от платных парковок идут на благоустройство района.

Принято ли решение о введении платных парковок в Зеленограде окончательно, пока непонятно. Сейчас известно, что департамент транспорта просит районных депутатов поддержать это решение — депутаты не возражают и часто даже вопросов не задают. На некоторых собраниях даже не перечисляют вслух точные места, где планируют платные парковки. Редакция «Зеленоград.ру» ждет ответ от префектуру с полным списком адресов.

К петициям на «Change org» принято относиться настороженно. Но в ряде случаев власти сами ссылались на результаты подобных инициатив. Например, при обсуждении судьбы мигающего зеленого сигнала светофоров. Тогда петиция с пятью тысячами голосов была официально учтена. Это значит, что поддержка инициативы может сыграть роль и сейчас.

На момент публикации у петиции было меньше двухсот подписей — подписать можно здесь.



