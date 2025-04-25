Жаловались ещё в начале марта (рассказывали об этом в группе 19-го микрорайона) — единственная дорога вскрыта для прокладки теплосетей, грунт размыт и обойти перекрытие нет возможности. Работы по прокладке труб идут с зимы. Пока стояли морозы, всё это как-то держалось, а с началом оттепели поплыло.

В начале марта глава управы распорядился сделать настил из досок. Правда, поперек него сначала лежала труба — её обещали убрать. Но теперь новая напасть — прямо на сходе с настила насыпали груду стройматериалов.

Почему нельзя было насыпать её правее или левее от настила, непонятно. А посетители центра теперь вынуждены ходить по грязи, рассказал местный житель Кирилл. Между строк официальных ответов читается — вы же понимаете, стройка.