Жаловались ещё в начале марта (рассказывали об этом в группе 19-го микрорайона) — единственная дорога вскрыта для прокладки теплосетей, грунт размыт и обойти перекрытие нет возможности. Работы по прокладке труб идут с зимы. Пока стояли морозы, всё это как-то держалось, а с началом оттепели поплыло.
В начале марта глава управы распорядился сделать настил из досок. Правда, поперек него сначала лежала труба — её обещали убрать. Но теперь новая напасть — прямо на сходе с настила насыпали груду стройматериалов.
Почему нельзя было насыпать её правее или левее от настила, непонятно. А посетители центра теперь вынуждены ходить по грязи, рассказал местный житель Кирилл. Между строк официальных ответов читается — вы же понимаете, стройка.
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