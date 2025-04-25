Одежду просят приносить чистую, упакованную в пакет и проверить, чтобы ничего не осталось в карманах.

Можно сдать верхнюю одежду без утеплителя, брюки, джинсы, шорты, рубашки, футболки, свитера, специальную и форменную одежду, постельное бельё, полотенца, пелёнки, распашонки, ползунки, вязаные перчатки, варежки, шарфы и шапки.

Не надо приносить: одежду с утеплителем, игрушки, нижнее белье, изделия из 100% синтетики, изделия из кожи, меха и войлока, подушки, одеяла, шторы.

Доступ к контейнеру на главном входе в технопарк «Элма» с 9:00 до 20:00 ежедневно. Адрес: проезд 4922, 4с3.

Контейнер установил зеленоградский бренд одежды «Береги», безотходное производство которого находится в «Элме». Вещам «дадут вторую жизнь», но как именно, не уточняется.