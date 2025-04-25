В прошлом году многолетняя традиция прервалась из-за очистки пруда и благоустройства берега. Домик для лебедей по-прежнему располагается на острове.
Пруд Быково болото находится в 1-м микрорайоне, между корпусом 162 и Панфиловским проспектом (координаты 56.009502, 37.204976).
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