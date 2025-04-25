Прокат лодок должен был начать работу только 1 мая, но уже сейчас прокат он доступен при температуре +15 и выше.

На Большом городском пруду — лодки (двух-, трёх- и четырёхместные), катамараны (малый, большой и «Бентли»), SUP-доски, а также электро- и веломобили, другие аттракционы. Актуальный прайс — на фото. В ближайшее время сюда привезут новое оборудование: прозрачные лодки, SUP-доски с подсветкой, большие катамараны.