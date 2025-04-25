Прокат лодок должен был начать работу только 1 мая, но уже сейчас прокат он доступен при температуре +15 и выше.
На Большом городском пруду — лодки (двух-, трёх- и четырёхместные), катамараны (малый, большой и «Бентли»), SUP-доски, а также электро- и веломобили, другие аттракционы. Актуальный прайс — на фото. В ближайшее время сюда привезут новое оборудование: прозрачные лодки, SUP-доски с подсветкой, большие катамараны.
На Школьном озере уже сейчас можно прокатиться на прозрачных лодках и SUP-досках, хотя здание проката сегодня ещё достраивают. Также в прокате сапы с сидением и детский катамаран. Любое плавсредство обойдётся в 600 рублей — пол часа, 1000 рублей — час.
«Будут ещё большие катамараны с шезлонгами, тентом и лестницей, шестимесячные сапы, белый лебедь. К 1 мая будем обновлять цены, сейчас они временные, позже сформируем актуальный прайс-лист», — рассказал владелец станций Андрей Зайцев.
В мае также планируют запустить вечерний прокат на прозрачных плавсредствах с подсветкой. Он будет работать как на Большом городском пруду, так и на Школьном озере.
Сейчас лодочные станции работают с 11:00 до 20:30. Требуются операторы: +7-915-179-88-77 (только ватсап или телеграм).