Традиционно весной опасными для одежды стали покрашенные лавочки, ограды, детские и спортивные площадки. Жительница 16-го микрорайона вторую неделю спорит по этому поводу с «Жилищником» на портале «Наш город» — а краска в ее дворе никак не может высохнуть.

«Дети присели на скамейку, которую вы красили семь дней назад (5 апреля). Результат — одежда в краске, и так из года в год! — возмутилась 12 апреля жительница корпуса 1605. — Сколько можно уже издеваться над людьми? Купите нормальную краску, которая сохнет один день!»

Управляющая компания ответила, что погода выдалась неблагоприятная, и срок высыхания краски увеличился (если помните, 7-8 апреля начались сильные снегопады, затем неделю стоял мороз).

К 14 апреля краска высохла, заявил «Жилищник». Ничего подобного, опровергла это зеленоградка — «Подойдите сами и потрогайте скамейки и забор, в выходные два дня стояла теплая погода, площадка не просохла». И поинтересовалась, зачем вообще было красить, если по прогнозу через день обещали морозы?

Еще через неделю, 21 апреля, управляющая компания повторила свои доводы и отчиталась, что на 19 апреля краска точно высохла.

«Еще раз повторяю! Не просыхает ваша краска за 14 дней! Жара стоит невыносимая уже больше трёх суток! Краска до сих пор пачкается», — отреагировала жительница и прислала доказательства: фотографии с запачканной рукой.

Дворовые элементы благоустройства красят эмалью ПФ-115 для металлических, деревянных и других поверхностей на открытом воздухе, утверждает «Жилищник». Краска соответствует и ГОСТ 6465–76, срок ее высыхания — 48 часов «при благоприятных погодных условиях».

Однако, загадочная природная аномалия невысыхающей краски действительно повторяется каждый год во всех дворах: то ли погода постоянно не та, то ли количество ненормируемого растворителя в краске заставляет ее сильно пахнуть и долго сохнуть.