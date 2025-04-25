Как это ни парадоксально — урна для мусора должна быть самым чистым местом в городе. По утвержденным в Москве правилам, урны должны очищать по мере наполнения, но не реже двух раз в день, а мыть — по мере загрязнения, но минимум раз в неделю. То есть урна всегда должна быть чистой — и внутри, и особенно снаружи.

Однако на Крюковской площади — одной из самых оживлённых в Зеленограде — урны перестали быть элементом благоустройства, а сами стали источником грязи и зловония. Мусор не успевают вывозить регулярно, а сами баки покрыты слоем въевшейся грязи. Некоторых читателей «Зеленоград.ру» это по-настоящему шокирует:

«Честно скажу, вид напомнил кадры индийских трущоб или самых бедных американских кварталов… Для полноты сюжета не хватало только бездомных, спящих в коробках или на газетах».

Именно вокруг урны должны быть чисто не потому, что не мусорят, а потому что убирают. Направим запрос в местную администрацию, чтобы выяснить, почему они выглядят именно так — вернёмся с ответом.