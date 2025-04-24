Исследование — часть курсовой работы студентов-социологов Кирилла, Федора и Варвары. Авторы изучают восприятие новостных постов в районных телеграм-каналах, чатах и других сообществах, и просят читателей пройти короткий опрос. Заполнение анкеты займет около 10-15 минут.

Важно: Анкета полностью анонимная. Личные данные не собираются. Все ответы используются строго в обобщённом виде и только в учебных целях.

Зачем это нужно? Исследователи хотят понять, почему одни новости «взрывают» обсуждения, а другие проходят мимо, как формируются интересы читателей, и какие темы действительно волнуют участников районных сообществ.

Зеленоград для исследования — ключевая территория: формально это Москва, но с ощутимой отдалённостью, своей историей и локальной повесткой.

Ссылка на анкету. Можно открыть с телефона или компьютера

Если вам интересна районная повестка, вы читаете местные новости или обсуждаете их в чате — ваше мнение особенно важно. Участие в опросе поможет сделать исследование точнее и полезнее для понимания городской медиасреды.

А ссылки на чаты всех зеленоградских микрорайонов здесь.