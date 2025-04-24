На видео местной жительницы у автомобиля горит двигатель. Через некоторое время происходит небольшой взрыв. Пожар начался около 17 часов. Тушить его начали водители из огнетушителей.
Пострадала ли стоящая рядом машина и причина пожары, пока неизвестны. Если вы знаете детали, пожалуйста, напишите.
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