Участок с крупными деревьями в Малино снова выставили на торги. На площади 34 сотки неподалёку от автобусной остановки «Малино» можно построить объект торговли и бытового обслуживания.

Этот же участок уже сдавали в аренду три года назад — его тогда выиграло коллекторское агентство «НБК» из Кирова. Оно получило и второй участок — в 20-м микрорайоне напротив корпуса 2032, где должно было построить кафе. Однако за три года ни одно строительство не началось. Договор аренды под магазин предусматривал срок реализации проекта до пяти лет, под кафе — два с половиной года. В обоих случаях ничего построено не было. Причина неизвестна.

Сроки для участка в Малино ещё не вышли, но мэрия решила выставить землю на торги повторно за ту же начальную цену. Итоги новых торгов подведут в начале июня.

Скорее всего, и участок в 20-м микрорайоне также в скором времени выставят на торги.