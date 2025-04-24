Жители Андреевки сами очищают пруды Вишенка и Смородинка — и ждут поддержки от администрации 24.04.2025 ZELENOGRAD.RU

Водоемы расположены на южной окраине Андреевки, в пятистах метрах от Зеленограда и Георгиевского шоссе. Они находятся на территории лесного питомника, формально относятся к поселению, но не имеют четкого статуса, как и ответственного за регулярную уборку. Местные жители самостоятельно чистят их второй год.

В минувшие выходные активисты провели большую уборку: с помощью граблей и верёвок вытащили мусор из воды, на берегу собрали отходы с пикниковых зон и прилегающей территории. Администрация выделила одного сотрудника для помощи и предоставила трактор для вывоза строительного мусора — кучи каменной плитки.

Жители планируют продолжать уборку: несколько человек планируют выйти к прудам и в будни. Мусор скапливается постоянно — отдыхающие оставляют бутылки, упаковки и стекло. Несмотря на это, в водоемах живут утки — прошлой весной здесь гнездились не менее трех утиных семей, этой весной они вернулись.

В прошлом году после обращений жителей через портал «Добродел» и в местную администрацию удалось организовать субботник, но вопрос с установкой мусорного контейнера остается нерешенным. Мешки с мусором до сих пор не вывезли до конца.

Если вы хотите помочь с уборкой прудов, присоединяйтесь к группе в телеграме «Очистим пруды в Андреевке».

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