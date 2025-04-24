Водоемы расположены на южной окраине Андреевки, в пятистах метрах от Зеленограда и Георгиевского шоссе. Они находятся на территории лесного питомника, формально относятся к поселению, но не имеют четкого статуса, как и ответственного за регулярную уборку. Местные жители самостоятельно чистят их второй год.

В минувшие выходные активисты провели большую уборку: с помощью граблей и верёвок вытащили мусор из воды, на берегу собрали отходы с пикниковых зон и прилегающей территории. Администрация выделила одного сотрудника для помощи и предоставила трактор для вывоза строительного мусора — кучи каменной плитки.