Согласно паспорту объекта, работы завершатся к 30 июня, но гендиректор подрядчика рассчитывает закончить раньше: «Думаю, справимся примерно за месяц, может быть, полтора», — сказал он «Зеленоград.ру».

Жители уже привыкли к АЗC в этом месте и рады, что она в принципе останется: «Мы думали, что вовсе уберут заправку. Расстроились сначала, но заметили, что будет „Газпромнефть“. В целом тоже неплохо, хотя, наверное, цены будут выше», — говорят прохожие.