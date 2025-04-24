Ребрендинг на АЗС на пересечении улицы Андреевка и Георгиевского шоссе начался буквально пару дней назад. Вывеску «Карат Ойл» уже сняли. Сейчас рабочие ломают старый асфальт. В планах заменить его на новый, уложить брусчатку и сделать облицовку здания.
Согласно паспорту объекта, работы завершатся к 30 июня, но гендиректор подрядчика рассчитывает закончить раньше: «Думаю, справимся примерно за месяц, может быть, полтора», — сказал он «Зеленоград.ру».
Жители уже привыкли к АЗC в этом месте и рады, что она в принципе останется: «Мы думали, что вовсе уберут заправку. Расстроились сначала, но заметили, что будет „Газпромнефть“. В целом тоже неплохо, хотя, наверное, цены будут выше», — говорят прохожие.
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