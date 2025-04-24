Дорога от Георгиевского проспекта к 22-му микрорайону построена ещё в прошлом году — работают светофоры, устроены автобусные остановки. Но въезд до сих пор перекрыт бетонными блоками.

Хотя разрешение на ввод в эксплуатацию получено, участок не открыли. Оказывается, потребовалась переработка проекта организации движения для увязки с существующими перекрёстками, сообщил «Зеленоград.ру» застройщик ПИК.

В компании добавили, что новый проект уже разработан и отправлен на согласование. Сколько будет идти согласование, неизвестно — спросим ответственных и вернемся с ответом.

Тем временем внутри района работает логистический центр. Фуры едут к нему через Кутузовское шоссе и дворы жилых домов, где происходят инциденты: грузовики застревают, повреждают инфраструктуру, мешают проезду. На свежем видео из чата района — фура около 20 минут не может выехать.