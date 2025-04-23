Объект имел вытянутую форму, с «хвостом». Вся конструкция напоминает классический метеозонд, который поднимается в атмосферу для сбора погодных данных: температуры, давления, влажности и др. Их запускают, например, метеорологи, научные организации, военные.



Бдительные граждане вызвали полицию. Но жительница корпуса 1006 выложила фотографию, как люди надувают зонд на территории УВД и попросила не пугаться. «Это из УВД запускают — учения какие-то с дронами», сообщил один из наших читателей. На одном из видео заметно, что объект привязан.



Если вы знаете подробности или у вас есть фотографии получше, пожалуйста, напишите.