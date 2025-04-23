НЛО — белый объект, паривший высоко над районом. Его хорошо было видно с Крюковской площади и окрестных районов.
Объект имел вытянутую форму, с «хвостом». Вся конструкция напоминает классический метеозонд, который поднимается в атмосферу для сбора погодных данных: температуры, давления, влажности и др. Их запускают, например, метеорологи, научные организации, военные.
Бдительные граждане вызвали полицию. Но жительница корпуса 1006 выложила фотографию, как люди надувают зонд на территории УВД и попросила не пугаться. «Это из УВД запускают — учения какие-то с дронами», сообщил один из наших читателей. На одном из видео заметно, что объект привязан.
Если вы знаете подробности или у вас есть фотографии получше, пожалуйста, напишите.
Станьте нашим подписчиком, чтобы мы могли делать больше интересных материалов по этой теме
«Я вынужден был придумать незаконную схему, чтобы ремонтировать, восстанавливать и развивать картодром и регбийный стадион» Истории
Суд отменил продажу помещения, предназначенного для детского сада в МЖК. Оказывается, мэрия нарушила множество законов Новости
Дополнительные места для разворотов и левых поворотов сделают на зеленоградских дорогах в этом году Новости
Ученики 9-х классов могут сдать два экзамена вместо четырех, если пойдут в колледж. Непонятно, хватит ли на всех бюджетных мест и смогут ли оставшиеся пойти в десятый класс Новости
Число преступлений со стороны мигрантов снижается, а негативное отношение к ним пытается вызвать «наш противник», сказал начальник московской полиции Новости