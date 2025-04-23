За час на вокзале корреспондент «Зеленоград.ру» насчитал не менее 15 человек, столкнувшихся с проблемами при сканировании билета.

«С подругой были одинаковые бумажные билеты. Она прошла сразу, а я — только с третьей попытки. Турникеты часто не срабатывают», — рассказала Диана.

Пассажиры со штрих-кодом в телефоне также долго пытаются отсканировать билет через камеру турникета. Устав от попыток, обращаются за помощью. И именно рядом с контролером всё работает. «Часто говорят, что у нас здесь какая-то волшебная зона», — отмечает контролёр.

При этом с картами с чипом — «Тройкой», соцкартой — таких проблем нет. Многие специально записывают билет на карту — это быстрее и надёжнее.

«Я часто покупаю билет и записываю на карту, знаю, что так проблем не возникнет. А, используя бумажный, несколько раз опоздала на электричку в попытках его отсканировать», — рассказала Анастасия.

Контролёр со стороны нового города считает, что основная причина — повреждённые бумажные билеты: «Люди носят их в карманах, сжимают, мнут — а потом удивляются, что сканер не срабатывает».

Возможно, это действительно одна из причин, но явно не единственная. Для проверки корреспондент «Зеленоград.ру» купил бумажный билет. Первый раз прошёл без проблем, а во второй — турникет сработал только с третьей попытки.